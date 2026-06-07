Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Sistema prisional
Reportagem investigativa

Investigação da fuga de preso perigoso em Charqueadas abrange diversos servidores da Polícia Penal

Teria ocorrido em duas etapas a falsificação de documentos de saída que permitiram que Willian Ramos Silveira, indiciado por 10 homicídios, ganhasse a liberdade ilegalmente

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS