Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Sistema prisional
Análise

IA a serviço do mal

Não bastam as controversas determinações judiciais que costumam aparecer para libertar da prisão alguns chefes do crime, agora temos de conviver com falsos alvarás de soltura

Humberto Trezzi

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