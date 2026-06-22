IA a serviço do mal

Armamento apreendido com Will na última vez em que foi preso Reprodução / Reprodução

Não é suficiente termos de conviver com decisões judiciais que liberam bandidos perigosos por considerarem que as prisões são um ambiente ruim. Não basta a venda de atestados médicos para forjar doenças nos criminosos e requisitar prisão domiciliar. A despeito da corrupção do varejo para introduzir celulares nos presídios, agora temos de aturar ainda os falsos alvarás de soltura de presidiários com dezenas de crimes nas costas.

É o que me vem à mente ao cobrir o caso de Willian Ramos Silveira, o Will, indiciado por 10 homicídios e integrante da mais violenta facção criminal gaúcha. Ele sumiu no fim de maio da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, onde cumpria pena numa cela com oito homens. As investigações apontam que ele saiu pela porta da frente da prisão, munido de um alvará de soltura falsificado. O documento teria sido forjado por um policial penal, que também teria falseado uma informação no sistema computadorizado de gerenciamento penitenciário, dizendo que o apenado estava em atendimento hospitalar. Isso teria retardado a descoberta da fuga.

Will, indiciado por 10 homicídios, teria sido beneficiado por alvará de libertação falsificado Reprodução / Reprodução

O modus operandi na fuga de Will está longe de ser episódio isolado no país. Desde fevereiro, 18 tentativas de fraudar alvarás de soltura, com falsas assinaturas de juízes, foram detectadas na Paraíba. E a Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça, recebeu em março um relatório de uma empresa de cibersegurança mostrando grupos de Whatsapp que oferecem várias maneiras de livrar prisioneiros da cadeia. “Removo mandado de prisão! CNJ e BMNP, principais órgãos nacionais de busca e mandados usados pela polícia!”, dizia uma mensagem monitorada. O mesmo grupo oferta atestado médico “original” por R$ 30 e da retirada do mandado de prisão por R$ 3,5 mil.

Apesar dos documentos em questão serem falsificações de hackers, é provável que esses criminosos cibernéticos tenham usado Inteligência Artificial para falsificar assinaturas. Seria mais uma utilização da IA, agora a serviço do mal.



