De 77 flagrados por receptação de fios furtados, só um ficou preso

Flagrante de furto de fios na avenida Voluntários da Pátria Secretaria Municipal da Segurança Pública / Divulgação

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, reclama que não há um dia que amanheça sem que no celular dele apareça pedido de providências para devolver fornecimento de água em bairros onde ela está faltando. E o motivo é invariavelmente um: furto de fios, mesmo dentro das estações de bombeamento. Some-se a isso sinaleiras apagadas, hospitais com corte abrupto de luz e temos o retrato de um dos maiores problemas criminais da cidade.

A queixa do prefeito foi feita, em alto e bom som, num seminário organizado pela prefeitura de Porto Alegre, do qual participei. Entre os convidados estavam as principais forças envolvidas na questão: representantes das polícias Civil e Militar, do Ministério Público, da prefeitura, o secretário da Segurança Pública e mandatários de outros municípios da Região Metropolitana.

Faltou palestra de algum representante do Judiciário. E seria importante para falarem a respeito de uma estatística apresentada pela Polícia Civil: de 77 flagrados por receptação de fios furtados feitos nos últimos seis meses pela delegacia especializada no assunto, só um dos detidos ficou preso. Os demais foram soltos nas audiências de custódia, por determinação de algum magistrado.

Atenção para a palavra: receptadores. Ou seja, não falamos aqui de viciados em crack que são surpreendidos ao cortar cabos de eletricidade ou telefonia, mas pessoas investigadas por vender o material furtado nas ruas da Região Metropolitana. Comerciantes, portanto. A imensa maioria deles, com nutridos antecedentes policiais e até judiciais pelo mesmo tipo de crime, ressalta a delegada Fernanda Amorim, chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio das Concessionárias e dos Serviços Delegados (DRCP), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.

E qual seria o motivo da soltura? A própria delegada explica: os juízes relutam em determinar prisão de pessoas que não cometeram atos violentos.

- A legislação até aumentou as penas para quem furta cabos ou recepta esse material, mas as prisões não são mantidas. São convertidas em medidas diversas, como promessa de se apresentar ao Judiciário e de não voltar a cometer esse tipo de crime - comenta a delegada.

Ladrão pendurado em fios, na Região Metropolitana CEEE Equatorial / Divulgação

A partir dessa estatística é possível entender um pouco do problema que assola Sebastião Melo e outros prefeitos. É por isso que o workshop Estratégias Integradas contra o Furto e a Receptação de Fios e Cabos, promovido também pelo Instituto Nau (um complexo de inovação situado no Quarto Distrito de Porto Alegre), montou quatro grupos de trabalho que resultaram num decreto do prefeito para reforçar a colaboração entre instituições nesse tema.

Após reuniões que duraram o dia inteiro, os quatro grupos tiraram as seguintes propostas:

Grupo de Segurança e Inteligência Integrada: sugere a integração de sistemas e criar um comitê integrado de instituições.

Grupo de Fiscalização, Legislação e Regulação: propõe o controle de transações comerciais de fios e cabos através de um cadastro online de movimentações comerciais de cobre e materiais passíveis de furto. A rastreabilidade será de compradores e vendedores de metais, meio de transportes utilizados e quantidade de material armazenada.

Grupo de Infraestrutura Urbana e Resiliência: sugere aumentar o compartilhamento de dados entre as várias esferas de repressão a esse tipo de crime.

Grupo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes: propõe implementar um "sensor de motor" nas máquinas das casas de bombas do Dmae.











