Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Mortes em série
Análise

Carrascos de animais

Investigações apontam que ganância pode ter motivado extermínio em massa de cães e gatos em Canoas. Uma policial é suspeita de ajudar os investigados por matar bichos

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