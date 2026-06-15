Carrascos de animais

Um dos animais resgatados em operação contra suspeitos de assassinar pets Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil prendeu esta semana uma ex-secretária de Bem-Estar Animal do município de Canoas e dois veterinários suspeitos de realizaram extermínio em massa de cães e gatos domésticos. A motivação seria financeira. Os bichos seriam resgatados, com o argumento de que ficariam melhor sob os cuidados da equipe municipal. Só que o destino de vários deles era a morte - mesmo quando ainda estavam saudáveis, acreditam os policiais.

A eutanásia é aceita na medicina veterinária, desde que seja a única alternativa para diminuir o sofrimento do animal. Depoimentos coletados pelos policiais apontam que muitas vezes animais sem diagnóstico de doença eram sacrificados pela equipe canoense. Conforme relatam os repórteres Guilherme Milman e Ronaldo Bernardi, diálogos de celular interceptados pelos policiais, monitorados com permissão judicial, mostram que os envolvidos combinavam eutanasiar cães e gatos, mesmo sem que a doença que motivaria o sacrifício estivesse comprovada por exames.

Os policiais dizem que algumas campanhas para salvar os animais transcorriam quando os bichinhos já estavam destinados para a morte. Ou seja, estelionato. A investigação aponta ainda algo bem grave: uma policial civil teria repassado informações dos inquéritos criminais aos suspeitos investigados pelas mortes de animais. Uma inimiga na trincheira, portanto.

O caso ainda precisa ser finalizado e julgado, mas a Justiça já mostrou sua desconfiança de que tudo é real. Tanto que o conjunto de informações falsas somadas às mortes resultou em prisão preventiva de três envolvidos nesse caso de Canoas.

Prisão preventiva para maus-tratos a animais é incomum. O mais frequente é prisão em flagrante, quando alguém é supreendido no ato de maltratar. Via de regra são soltos logo após audiência judicial.

Pois creio que parte do rigor aplicado a assassinato de humanos deveria ser também reproduzido em relação a matadores de pets. Não é possível que alguém que recebe a missão de cuidar de animais, entregues em confiança por seus donos, os extermine e depois de uma conversa com o juiz saia tranquilo pela porta da frente do fórum. A Justiça tem de ser drástica. E as leis, mais rigorosas. Concorda comigo, leitor?