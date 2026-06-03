Burnout e estresse na segurança pública são destaques em evento internacional em Porto Alegre

Excesso de trabalho em frente a telas pode ajudar a desenvolver burnout, o esgotamento físico e mental terovesalainen / stock.adobe.com

Porto Alegre sedia entre 23 e 24 de junho o 26º Congresso de Stress da ISMA-BR (International Stress Management Association). Entre os destaques figura um dos maiores problemas modernos, os desafios da saúde mental na segurança pública, incluindo burnout, estresse e qualidade de vida dos profissionais. O evento ocorre no hotel Plaza São Rafael e reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir estratégias de cuidado, prevenção e gestão do bem-estar em contextos de alta pressão, como o trabalho policial.

Um dos painéis se chama "Vidas em serviço e mentes em equilíbrio: o desafio do cuidado na segurança pública". Ele deve abordar desde a vitimização de policiais até o uso da telepsicologia (consultas via internet) e a aplicação de políticas baseadas em evidências para melhorar a saúde mental desses profissionais.

Outro momento importante será o painel "Sob pressão: o corpo que sente e a mente que reage", com discussões sobre impactos físicos e psicológicos da atividade policial. Entre eles estão os distúrbios do sono, riscos cardiovasculares e transtornos relacionados ao estresse. Serão apresentados também programas de saúde e bem-estar já implementados em instituições como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), incluindo iniciativas de acolhimento psicológico e acompanhamento contínuo.

O congresso trará ainda o caso do Escuta SUSP, programa voltado ao atendimento psicológico e prevenção em saúde mental de profissionais da segurança pública, reforçando a importância de ações estruturadas de apoio emocional.

Além do recorte na segurança pública, o evento contará com uma programação ampla, incluindo palestras, workshops, debates, minicursos e apresentações de trabalhos científicos sobre estresse, qualidade de vida e saúde mental na população em geral. Entre os convidados internacionais está Marnie Dobson, diretora da Healthy Work Campaign, dos Estados Unidos, referência na promoção de ambientes de trabalho saudáveis.

Outro tema relevante será a atualização da Norma Regulamentadora NR-1, que passa a exigir, a partir de maio de 2026, a inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), obrigando empresas a adotarem medidas preventivas voltadas à saúde mental dos trabalhadores.

O 26º Congresso de Stress ocorre simultaneamente ao 28º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, ao 18º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e ao 18º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público.





As inscrições estão abertas pelo site ismabrasil.com.br.









Serviço

O quê: 26º Congresso de Stress da ISMA-BR





Quando: 23 e 24 de junho de 2025





Onde: Hotel Plaza São Rafael _ Avenida Alberto Bins, 514, Centro Histórico, Porto Alegre (RS)



