Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Saúde mental
Análise

Burnout e estresse na segurança pública são destaques em evento internacional em Porto Alegre

Congresso será realizado na última semana de junho e reunirá policiais, psicólogos e outros envolvidos no tema, cada vez mais preocupante

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