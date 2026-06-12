Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tragédia
Análise

As três possibilidades com que a polícia trabalha no caso do agricultor morto por PMs em Pelotas

Investigadores analisam se Marcos Nörnberg foi vítima de homicídio intencional, acidental ou se policiais agiram em legítima defesa. Caso está prestes a completar cinco meses

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