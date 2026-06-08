Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Primórdios da comunicação
Análise

A vida antes da internet

Nos tempos pré-computador a pesquisa era feita em arquivos empoeirados, desastrosos para alérgicos. E as informações eram transmitidas a conta-gotas

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