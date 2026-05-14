Vorcaro, Bolsonaro e a mulher de César

Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Investigação
Análise

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Doação de R$ 61 milhões do banqueiro ao candidato presidencial da direita até pode ser financiamento para produzir filme, mas rumores de ilegalidade já bastam para causar estrago em política

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