Punição dez vezes menor

Daniel, morto durante assalto por um adolescente com idade próxima à dele Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A minha semana foi marcada (e estragada) pela cobertura do chocante caso do garoto Daniel Thiesen Pinheiro, 17 anos. Ele sofreu um assalto em Canoas e morreu esfaqueado no pescoço pelo autor do delito, um adolescente com idade similar a dele, de 16 anos. O jovem que cometeu o sangrento episódio tinha 11 registros na Polícia Civil por atos similares a tráfico, ameaças e lesão corporal.

O rapaz é viciado em drogas e usa da violência para tirar de trabalhadores o dinheiro necessário para sustentar o vício. Voltou para uma instituição de regime fechado. Acontece que poderá ficar lá por no máximo três anos, apesar de ter tirado a vida de uma pessoa.

Fosse adulto, estaria sujeito a uma pena 10 vezes maior: trinta anos de reclusão, por latrocínio. Acontece que é menor de idade e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê no máximo três anos de regime fechado para jovens envolvidos em atos infracionais graves.

Os leitores, sem exceção, estão indignados e não lhes tiro a razão. É hora de mudar. Quase todos sugerem redução da maioridade penal, dos atuais 18 anos para 16 anos - justamente a idade do rapaz que tirou a vida de Daniel. Assim ele seria equiparado a um adulto e ficaria enclausurado muitos anos.

Eu até acho que não precisa rebaixar a menoridade para todos. Bastaria uma outra solução, menos drástica: estender os anos de punição para os autores de infrações graves. Que menores envolvidos em mortes ficassem 15 anos no regime fechado, por exemplo. Isso acontece em alguns países, como os EUA, por exemplo. Mas sem rebaixar a minoridade para todos os adolescentes, por exemplo.