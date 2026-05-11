Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tragédia em Canoas
Análise

Punição dez vezes menor

Envolvido em assalto que resultou na morte de Daniel Thiesen Pinheiro, 17 anos, é adolescente e por isso ficará apenas três anos internado em regime fechado. Fosse adulto pegaria até 30 anos de reclusão

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