Por que a violência no país migrou para o Nordeste e o Norte

Facção dominante, o PCC virou nacional e até internacional ALEX SILVA / ESTADÃO CONTEÚDO

A violência, décadas atrás um fenômeno que rondava as cidades maiores e mais ricas do Brasil, se espalhou pelos rincões. O ranking dos homicídios é ponteado por cidades do Nordeste e do Norte, enquanto as metrópoles do Centro-Oeste, Sudeste e Sul sofrem um refluxo nesse tipo de crime. É o que mostra o Atlas da Violência de 2026, uma publicação anual organizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), entidades compostas por especialistas em estatísticas e criminalidade.

Antes disso é preciso colocar as boas notícias. O número de assassinatos vem caindo ano a ano e não foi diferente agora. Os números do Atlas da Violência são de 2024 e a redução de homicídios foi de 7,4% em relação a 2023. A taxa, de 20,1 mortes para cada 100 mil habitantes, é a menor em 11 anos. Em 2014 a taxa era de 30,2 por 100 mil habitantes.

Outra novidade positiva é que o número de homicídios vem caindo tanto no Rio Grande do Sul como em Porto Alegre. A taxa na capital gaúcha está em 16,3 mortes por 100 mil habitantes. Em 2016 foi de 58,1 por 100 mil, mais que o triplo. Era o auge das cabeças cortadas e jogadas nas ruas. De lá para cá, uma conjunção de fatores diminuiu o banho de sangue a níveis jamais vistos. O principal é o investimento governamental em aparato de segurança pública, em patrulhamentos focados nas áreas mais violentas, em vigilância eletrônica. Mas as facções também contribuem para a redução da violência, com pactos silenciosos de não-agressão.

Mas Porto Alegre ainda não figura entre as cidades menos violentas do país. Está num escalão intermediário, ocupando o 2.409 lugar em homicídios no ranking de 5.569 municípios do país.

A curiosidade fica por conta da migração do perfil violento no país. Antes focado nas metrópoles, agora se espalhou para cidades menores de Estados com menos Produto Interno Bruto (PIB). Dos 20 municípios mais violentos do Brasil, 17 ficam na região Nordeste, dois na região Norte e um, no Centro-Oeste. Os 20 municípios menos violentos estão centrados no Sudeste e Sul. Nenhum deles é gaúcho.