Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Crime organizado
Análise

Por que a violência no país migrou para o Nordeste e o Norte

Expansão das facções está por trás do salto em homicídios nessas regiões. Porto Alegre está em situação intermediária no ranking

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