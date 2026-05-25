Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Crueldade
Opinião

Mais rigor contra torturadores de animais

Pena para maus-tratos a bichos é simbólica e raramente leva à cadeia. Mesmo quando o episódio envolve sessões sádicas transmitidas pela internet

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