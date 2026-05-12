Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Iniciativa federal
Análise

De olho no eleitor, Lula lança plano contra o crime organizado

Estados devem ser contemplados com 90% da injeção de R$ 11 bilhões prometida para enfrentar tráfico de armas e reforçar a segurança no sistema prisional, entre outras providências

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