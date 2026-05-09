Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tragédia na Zona Sul
Análise

Corregedoria da BM apreende celulares de PMs envolvidos na morte de agricultor em Pelotas

Ação foi determinada pela Justiça Militar. Caso investigado é o do plantador de morangos Marcos Nörnberg, morto a tiros por policiais que o confundiram com ladrão de veículos

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS