Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Facções
Análise

Como a caçada dos EUA ao PCC e CV pode trocar o combate ao crime pela contraespionagem

Além do nutrido debate político, mudança de status dessas organizações criminosas por partes dos EUA implica em novidades práticas na relação entre as polícias

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