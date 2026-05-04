A nuvem sombria do trauma

Rodoviária de Porto Alegre ilhada pelas cheias em 2024 Gustavo Garbino / PMPA/Divulgação

Não sei vocês, mas nunca mais enxerguei nuvens de chuva de forma poética desde que as enchentes de 2024 causaram a maior tragédia climática da história gaúcha. Troveja lá para os lados da Lagoa dos Patos e eu fecho o semblante aqui pelos altos de Porto Alegre. Rezo pelos sem-teto, pelos ribeirinhos, pelos que moram próximo à orla ou até um pouco afastados dela, porque em qualquer baixio nas grandes cidades gaúchas brotam alagamentos.

Poucos notaram, mas as enchentes de maio de 2024 não começaram em maio, mas no final de abril. Sei disso porque fiz parte da primeira equipe de Zero Hora e Rádio Gaúcha que foi conferir aquele dilúvio histórico. Começamos por Sinimbu, arrasada no final de abril por uma enxurrada. Vi pessoas atarantadas como zumbis, olhar catatônico, catando comida nos escombros das casas. Vi um hospital com água até o teto. Vi as águas do Rio Pardinho quase levarem de arrasto nossa caminhonete.

Continuamos testemunhando o desespero pelo Vale do Rio Pardo e depois rumamos para o Vale do Taquari, onde, horrorizado, percebi que um tsunami arrasou Cruzeiro do Sul. Estava há alguns dias na cobertura das cheias no Interior quando as águas sitiaram a Região Metropolitana. Voltei para Porto Alegre e me engajei na força-tarefa que descreveu, passo a passo, o avanço do Jacuí e do Guaíba sobre bairros inteiros, num desastre que superou em muito os efeitos da lendária enchente de 1941, de que tanto falava minha vó materna. E sempre pensei que tinha exagero nos relatos dela...

O consolo, se é que existe algum em meio a tanta tragédia, é que descobrimos que a população é mais resiliente e solidária do que muita gente supõe. O voluntariado brotou, sem necessidade de maiores apelos por parte do poder público. As Forças Armadas e as polícias trabalhavam como nunca. O aparato estatal, muitas vezes letárgico, funcionou. Óbvio que nem tudo foi às mil maravilhas, que houveram contratempos, mas o balanço final é mais que positivo: é animador em relação ao humanismo que pode e deve mover o planeta.