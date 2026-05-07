Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Mais rigor
Análise

A aliança de Lula e do Congresso no endurecimento de penas contra crimes que atormentam a população

Presidente valida projetos aprovados pelo Congresso, que na maioria dos casos aumentam em 50% o tempo de punição para os autores de furtos, roubos e golpes

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