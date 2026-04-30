Quando a genética comprova crimes

Perícia nas armas de traficante apontou envolvimento dele em 14 homicídios Polícia Civil / Divulgação

Deve sair este ano a segunda edição do livro "A identificação e a investigação criminal genética", do delegado Rafael Sauthier. É obra fundamental para entender como a ciência tem ajudado - e muito - a elucidar crimes. O autor é titular da Delegacia da Polícia Civil em Estância Velha, mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS e professor de Direito Processual Penal, tendo atuado na Academia de Polícia e em várias faculdades Rio Grande do Sul afora.

O livro mostra como, através da tipagem genética, uma única célula dentro de um local de crime pode revelar um perfil genético completo, colocando um indivíduo no banco dos réus. Mesmo casos muito antigos, sem solução (os chamados "cold cases"), por vezes são resolvidos com um "match", a inserção da mostra biológica numa base de dados. Isso porque o genoma (conjunto de características celulares) de cada ser humano é individualizado, não existem dois iguais.

A lei tem facilitado as investigações porque, para fins criminais, a coleta de amostra genética é obrigatória, explica Sauthier. O suspeito precisa colaborar. Em conversa com Sauthier, pedi a ele exemplos de casos considerados esclarecidos pela Polícia Civil mediante a genética forense. Ele me deu detalhes de duas investigações que chefiou.

Uma delas envolve um conhecido traficante gaúcho, Gilberto de Souza Tambasco, o Paulista. O delegado suspeita que ele tenha se tornado o principal matador da maior facção criminal gaúcha, originária do Vale do Sinos. A genética foi fundamental para comprovar isso. Em 2018, Tambasco foi preso em flagrante numa casa em Parobé, onde foi encontrado um arsenal (composto por fuzis e pistolas com kit que as transforma em submetralhadoras) e um veículo clonado. Ele já tinha prisões temporárias e preventivas decretadas por suspeita de envolvimento em 18 homicídios ocorridos em menos de um ano, todos naquele município.

Restava provar os homicídios. Sauthier requisitou perícia balística das armas, todas de uso proibido. O resultado apontou que, dos 18 homicídios dos quais Tambasco era suspeito, 14 deram "match" com o fuzil ou as pistolas apreendidas: tinham sido usadas nos crimes. O acusado está hoje no sistema penitenciário e responde pelos homicídios.

Outro caso é o de um médico, Denis Pereira da Cruz, que em abril de 2025 bateu de frente seu carro contra uma motocicleta conduzida por uma jovem, em Estância Velha. Ela morreu no local, após a pegar fogo e explodir. O médico, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, mostrava sinais físicos de embriaguez, mas a esposa dele afirmou a policiais que era ela que dirigia o veículo.

Perícia genética em carro envolvido em acidente (foto) foi decisiva para indiciamento e denúncia de casal Gabriela Plentz / Agencia RBS

O médico se recusou a realizar o teste de bafômetro. A Polícia Civil requisitou perícia do carro para identificar quem ocupava cada posição. Foram encontrados dois DNAs diferentes nos airbags do motorista e do carona e o resultado das análises confirmou que era Denis da Cruz quem realmente conduzia o veículo. O casal está denunciado agora não só por homicídio de trânsito, mas também por fraude processual.



















