Os crimes pelos quais PMs que mataram agricultor em Pelotas podem ser indiciados

Está em fase conclusiva o Inquérito Policial Militar (IPM) feito pela Corregedoria da Brigada Militar a respeito da morte do agricultor Marcos Nornberg, ocorrida em 15 de janeiro em Pelotas. Ele foi atingido por disparos feitos por PMS que invadiram a residência dele, pensando que se tratava do esconderijo de uma quadrilha de ladrões de veículos. A informação, recebida de dois bandidos, estava equivocada. Na ocasião, a mulher dele também foi ameaçada e ficou ajoelhada sob a mira de armas, porque os policiais pensavam que ela tinha envolvimento com criminosos.
O IPM investiga crimes militares, o que inclui a invasão da casa (ocorrida às 3h da madrugada, sem mandado judicial) e também a possibilidade de tortura psicológica dos familiares de Nornberg.
A decisão sobre os indiciamentos propostos no IPM está com o comandante da BM, coronel Luigi Pereira, que não adianta sua posição a respeito.
A reportagem apurou que os PMs podem ser enquadrados nos seguintes crimes previstos no Código Penal Militar:
- Violação de domicílio (entrar clandestinamente ou contra a vontade em casa alheia). A pena é de detenção de até três meses, aumentada se houver arrombamento.
- Constrangimento ilegal (constranger alguém mediante grave ameaça ou violência). Isso teria ocorrido em relação aos familiares de Marcos Nornberg, sobretudo a esposa dele, Raquel. A pena para o infrator é de detenção de três meses a um ano, mas pode ser dobrada quando há abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de um crime (Raquel alega que tentaram obrigá-la a admitir que era criminosa).
- Descumprimento de missão (para militar que deixou de desempenhar ação que lhe foi determinada). O enquadramento poderia ocorrer pelo fato de nenhum oficial ter ordenado que a casa fosse invadida durante a noite (eles alegam isso), mas os praças optaram por entrar à força na residência. A pena é de seis meses a dois anos, aumentada de um terço se o indiciado é oficial.
Dúvidas em outros enquadramentos
Os PMs também são investigados por tortura (submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo). A pena é de reclusão, de dois a oito anos.
Com base nas análises do Instituto Geral de Perícias (IGP), o inquérito da BM tende a concluir que não ocorreu tortura. Não teria havido comprovação de ferimentos e a alegação de Raquel, de que ficou mais de hora ajoelhada, teria perdido força após análise de imagens de chegada da ambulâncias bem antes desse tempo e pelo testemunho de PMs que a teriam liberado em poucos minutos. Isso não impede que o Ministério Público Militar decida pedir novas investigações, inclusive denunciar os PMs por tortura, na forma psicológica (a viúva disse que foi constrangida e ameaçada em interrogatório por brigadianos que invadiram sua casa).
Há dúvidas também em relação à prevaricação (quando um servidor público deixa de realizar seu dever). Caso o IPM não opte por esse enquadramento, há possibilidade de que o Ministério Público o faça.
Com relação à morte de Nornberg, investigada pela Polícia Civil, ainda não está definido o enquadramento. As perícias não teriam comprovado a hipótese de assassinato premeditado do agricultor, o que poderia caracterizar homicídio qualificado. Existia essa suspeita porque um tiro isolado foi disparado após o tiroteio inicial (o que poderia significar execução). Mas o disparo, segundo perícias, não teria atingido o produtor rural. Com isso, os PMs poderiam ser enquadrados em legítima defesa (pelo fato do produtor rural ter atirado primeiro e eles terem reagido aos disparos) ou então em legítima defesa com excesso (pelo elevado número de tiros feito pelos policiais). No caso de excesso, se for proposital (doloso), podem ir a júri. Se for sem intenção (culposo), um juiz militar é que julgaria, podendo arquivar o caso.