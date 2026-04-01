Os crimes pelos quais PMs que mataram agricultor em Pelotas podem ser indiciados

Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Está em fase conclusiva o Inquérito Policial Militar (IPM) feito pela Corregedoria da Brigada Militar a respeito da morte do agricultor Marcos Nornberg, ocorrida em 15 de janeiro em Pelotas. Ele foi atingido por disparos feitos por PMS que invadiram a residência dele, pensando que se tratava do esconderijo de uma quadrilha de ladrões de veículos. A informação, recebida de dois bandidos, estava equivocada. Na ocasião, a mulher dele também foi ameaçada e ficou ajoelhada sob a mira de armas, porque os policiais pensavam que ela tinha envolvimento com criminosos.

O IPM investiga crimes militares, o que inclui a invasão da casa (ocorrida às 3h da madrugada, sem mandado judicial) e também a possibilidade de tortura psicológica dos familiares de Nornberg.

A decisão sobre os indiciamentos propostos no IPM está com o comandante da BM, coronel Luigi Pereira, que não adianta sua posição a respeito.

A reportagem apurou que os PMs podem ser enquadrados nos seguintes crimes previstos no Código Penal Militar:

Violação de domicílio (entrar clandestinamente ou contra a vontade em casa alheia). A pena é de detenção de até três meses, aumentada se houver arrombamento.

(entrar clandestinamente ou contra a vontade em casa alheia). A pena é de detenção de até três meses, aumentada se houver arrombamento. Constrangimento ilegal (constranger alguém mediante grave ameaça ou violência). Isso teria ocorrido em relação aos familiares de Marcos Nornberg, sobretudo a esposa dele, Raquel. A pena para o infrator é de detenção de três meses a um ano, mas pode ser dobrada quando há abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de um crime (Raquel alega que tentaram obrigá-la a admitir que era criminosa).

(constranger alguém mediante grave ameaça ou violência). Isso teria ocorrido em relação aos familiares de Marcos Nornberg, sobretudo a esposa dele, Raquel. A pena para o infrator é de detenção de três meses a um ano, mas pode ser dobrada quando há abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de um crime (Raquel alega que tentaram obrigá-la a admitir que era criminosa). Descumprimento de missão (para militar que deixou de desempenhar ação que lhe foi determinada). O enquadramento poderia ocorrer pelo fato de nenhum oficial ter ordenado que a casa fosse invadida durante a noite (eles alegam isso), mas os praças optaram por entrar à força na residência. A pena é de seis meses a dois anos, aumentada de um terço se o indiciado é oficial.

Dúvidas em outros enquadramentos

Os PMs também são investigados por tortura (submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo). A pena é de reclusão, de dois a oito anos.

Com base nas análises do Instituto Geral de Perícias (IGP), o inquérito da BM tende a concluir que não ocorreu tortura. Não teria havido comprovação de ferimentos e a alegação de Raquel, de que ficou mais de hora ajoelhada, teria perdido força após análise de imagens de chegada da ambulâncias bem antes desse tempo e pelo testemunho de PMs que a teriam liberado em poucos minutos. Isso não impede que o Ministério Público Militar decida pedir novas investigações, inclusive denunciar os PMs por tortura, na forma psicológica (a viúva disse que foi constrangida e ameaçada em interrogatório por brigadianos que invadiram sua casa).

Há dúvidas também em relação à prevaricação (quando um servidor público deixa de realizar seu dever). Caso o IPM não opte por esse enquadramento, há possibilidade de que o Ministério Público o faça.