Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Investigação
Análise

Os crimes pelos quais PMs que mataram agricultor em Pelotas podem ser indiciados

Tendência é que inquéritos apontem delitos como violação de domicílio e constrangimento ilegal, mas concluam que não ficou comprovada execução premeditada do agricultor e nem tortura em seus familiares

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