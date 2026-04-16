Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança Pública
Análise

Programa RS Seguro pode virar modelo de exportação

Equador e Uruguai se interessam pela iniciativa, que conseguiu reduzir em até 90% crimes graves em território gaúcho. Projeto deve ser institucionalizado como lei no Rio Grande do Sul, para virar política de Estado, sem depender dos governos de ocasião

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS