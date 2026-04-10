PF passa a limpo suas estratégias em encontro regional

Nas últimas semanas, PF tem prestado apoio em fiscalizações de combustíveis feitas por outros órgãos do serviço público. Polícia Federal / Divulgação

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul promove na semana que vem um encontro regional que não ocorria desde 2019. O evento, que acontece em Santa Cruz do Sul, se destina a debater estratégias e alinhar procedimentos, inclusive com aliados de outros serviços públicos, como a Receita, o Ministério Público e a Justiça federais, a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas Estadual e a Polícia Civil estadual.

O evento vai de 13 a 17 de abril, com as palestras acontecendo no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). O cardápio de temas é variado. No primeiro dia acontecerão palestras sobre desafios na repressão ao contrabando, estratégias contra delitos ambientais e legislação tributária na cadeia do fumo. No segundo dia, sobre sinergias no enfrentamento à corrupção, pesquisa em dados, qualificação da demanda pericial, monitoramento de sistemas judiciais, desvio de recursos públicos e investigação patrimonial, entre outros.

No terceiro dia, palestra sobre descapitalização como objetivo da investigação policial, investigação patrimonial e localização de bens, sistemas de rastreio de dinheiro da Justiça Federal (como o Sisbajud e o Criptojud) e, também, obtenção de provas digitais.

No quarto dia, destaque em palestras sobre lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos, criptomoedas e fintechs, técnicas de investigação telemática e telefônica, estratégias para investigações patrimoniais, resultados operacionais da PF e, também, crimes cibernéticos.

No último dia, sexta-feira (17), um dos temas principais é emendas parlamentares e Operação Lamaçal (direcionamento de fraudes licitatórias). Outro é a atuação da Corregedoria da PF.

Entre os palestrantes está o superintendente regional da PF, delegado Alessandro Lopes.

O evento terá confraternizações ao final de cada dia, para entrosamento entre os servidores públicos.

- É uma oportunidade de promover a integração entre as unidades policiais do Estado, estimular a troca de experiências, alinhar objetivos institucionais e padronizar procedimentos operacionais - resume um dos organizadores do encontro da PF, Mauro Lima Silveira, chefe da Delegacia Regional de Polícia Judiciária e também palestrante.