Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Debate
Análise

PF passa a limpo suas estratégias em encontro regional

Além de policiais federais, seminário contará com palestras de integrantes da Polícia Civil, da Receita, do Ministério Público e do Judiciário federais

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