Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Balanço positivo
Análise

PF celebra bons números no Rio Grande do Sul

Superintendência regional fez mais operações em 2025, indiciou mais suspeitos de crimes e apreendeu quase o dobro de bens de suspeitos em relação ao ano anterior

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