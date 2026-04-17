PF celebra bons números no Rio Grande do Sul

Policiais reunidos em Santa Cruz do Sul debateram analisaram estatísticas e as operações realizadas Humberto Trezzi / Agência RBS

Policiais federais do Rio Grande do Sul se reuniram esta semana em Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo) para um balanço anual. E, para contentamento geral, os números são positivos. O melhor resultado é na descapitalização de suspeitos de envolvimento em atividade criminosa. Foram congelados R$ 583 milhões em ativos (bens e dinheiro) em 2025, enquanto no ano anterior foram R$ 308 milhões imobilizados. Um aumento de 48%.

Com isso a Superintendência Regional da PF no Rio Grande do Sul passou a ocupar o 5º lugar em descapitalização de organizações criminosas no ranking nacional da corporação. Em 2024 ocupava o 7º lugar.

A PF realizou no Rio Grande do Sul 308 operações no ano passado, enquanto em 2024 foram 265 ações deste tipo (crescimento de 14%). O número de operações em cooperação com outros países (Uruguai e Argentina, no caso) foi de 33, quase três por mês. Em 2024 foram 11.

Os policiais federais do Rio Grande do Sul prenderam 239 pessoas no ano passado, a imensa maioria com prisão preventiva decretada, ou seja, foram prisões meticulosamente planejadas. Eles também indiciaram 3.488 pessoas em 2025, por crimes diversos - a média é de quase 10 indiciamentos por dia. São investigados aos quais a PF atribui algum tipo de crime e que provavelmente responderão a processo judicial. Em 2024 foram 2.926 indiciados, ou seja, o aumento de responsabilizados foi de 17% em um ano.

E quais os crimes mais visados? Dos inquéritos, 28% foram de crimes cibernéticos, 25% de crimes fazendários, 17% relativos a direitos humanos (o que inclui trabalho equivalente à escravidão), 7% de tráfico, 3,9% crimes eleitorais e 3,5% desvio de recursos públicos, entre outros. Foram destaque em indicadores de desempenho as delegacias regionais de Santa Maria, Santana do Livramento, Passo Fundo, Bagé, Santa Cruz do Sul e Pelotas, entre outras.

Nos últimos dias a PF tem autuado postos por aumentos abusivos e suspeitas de fraude nos combustíveis Polícia Federal / Divulgação

No primeiro trimestre de 2026 já foram realizadas 35 operações, com 36 prisões e congelados R$ 31 milhões pertencentes a suspeitos de cometerem crimes. A expectativa do superintendente regional, delegado Alessandro Lopes, e dos diretores da PF no Rio Grande do Sul é aumentar bastante esses números até o final do ano.

Nos encontros, realizados no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), os policiais também debateram alguns problemas. Um deles é a necessidade de atualização permanente dos endereços dos alvos de mandado judicial. Ainda acontecem casos em que o suspeito não é encontrado porque se mudou - isso ocorre porque, algumas vezes, leva tempo para a Justiça analisar pedidos de prisões ou de busca. Mas as pequenas contrariedades não impedem os federais de celebrarem os bons resultados.