Gosta de ir ao cinema? Então programe-se para assistir Nuremberg. A trama, baseada numa história real, mostra o psiquiatra norte-americano Douglas Kelley (interpretado pelo oscarizado Rami Malek), que recebeu do Exército a missão de avaliar a sanidade dos líderes nazistas presos após o fim da II Guerra Mundial. Entre eles, o ás e ex-ministro da Aeronáutica Hermann Göring, segundo na hierarquia do Reich (personificado por Russell Crowe), durante os julgamentos da cúpula hitlerista ocorridos a partir de 1945.
Kelley faz uma série de entrevistas com os nazistas presos, tentando entender sua mente. Checar se eram monstros dotados de alguma anormalidade cerebral ou emocional, por exemplo. É um jogo de gato e rato, no qual busca envolver os entrevistados, pesquisar suas motivações, diagnosticar suas crenças e verificar se demonstram arrependimento.
Após meses de contatos diários, Kelley conquista a simpatia de Göring, um homem inteligente e arguto, que fala inglês, têm cultura acima da média e demonstra amor genuíno pela esposa e filha. O psiquiatra chega a agir como pombo-correio, levando cartas do chefão nazista para sua família. Em agradecimento, o gordo ás de guerra abre um pouco a guarda. Fala de traumas de infância, do que considera equívocos do regime e inclusive assegura que não nutria qualquer sentimento de ódio por judeus.
Outros nazistas entrevistados, porém, mostraram ódio antissemita desde o primeiro encontro. Todos, sem exceção, mantiveram devoção total a Hitler, o "Führer" (líder) que vingaria a humilhação imposta à Alemanha após a I Guerra Mundial. Mas negaram, um a um, ter qualquer responsabilidade sobre o massacre de milhões de pessoas indesejadas pelo regime, como comunistas, judeus, eslavos, ciganos e pessoas incapacitadas física ou mentalmente — essas, eliminadas porque não tinham mais condições de servir ao Estado alemão.
O filme é baseado num livro, "O nazista e o psiquiatra", que vale muito. Agora um spoiler: o médico concluiu que, ao contrário do senso comum entre os Aliados, os nazistas entrevistados eram pessoas normais. Oportunistas alguns, patriotas outros, fisgados por uma ideologia que buscava restaurar uma imaginária honra ferida. Deu no que deu. Kelley antecipou em vários anos a mesma constatação feita pela filósofa Hannah Arendt em sua mais conhecida obra, "Eichman em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal". Importante lembrar, para não repetir.