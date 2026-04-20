O nazista e o psiquiatra

Crowe interpreta o obeso líder nazista Hermann Göring Sony Pictures Classics / Divulgação

Gosta de ir ao cinema? Então programe-se para assistir Nuremberg. A trama, baseada numa história real, mostra o psiquiatra norte-americano Douglas Kelley (interpretado pelo oscarizado Rami Malek), que recebeu do Exército a missão de avaliar a sanidade dos líderes nazistas presos após o fim da II Guerra Mundial. Entre eles, o ás e ex-ministro da Aeronáutica Hermann Göring, segundo na hierarquia do Reich (personificado por Russell Crowe), durante os julgamentos da cúpula hitlerista ocorridos a partir de 1945.

Kelley faz uma série de entrevistas com os nazistas presos, tentando entender sua mente. Checar se eram monstros dotados de alguma anormalidade cerebral ou emocional, por exemplo. É um jogo de gato e rato, no qual busca envolver os entrevistados, pesquisar suas motivações, diagnosticar suas crenças e verificar se demonstram arrependimento.

Rami Malek (de casaco de couro), no papel do psiquiatra Sony Pictures Classics / Divulgação

Após meses de contatos diários, Kelley conquista a simpatia de Göring, um homem inteligente e arguto, que fala inglês, têm cultura acima da média e demonstra amor genuíno pela esposa e filha. O psiquiatra chega a agir como pombo-correio, levando cartas do chefão nazista para sua família. Em agradecimento, o gordo ás de guerra abre um pouco a guarda. Fala de traumas de infância, do que considera equívocos do regime e inclusive assegura que não nutria qualquer sentimento de ódio por judeus.

Outros nazistas entrevistados, porém, mostraram ódio antissemita desde o primeiro encontro. Todos, sem exceção, mantiveram devoção total a Hitler, o "Führer" (líder) que vingaria a humilhação imposta à Alemanha após a I Guerra Mundial. Mas negaram, um a um, ter qualquer responsabilidade sobre o massacre de milhões de pessoas indesejadas pelo regime, como comunistas, judeus, eslavos, ciganos e pessoas incapacitadas física ou mentalmente — essas, eliminadas porque não tinham mais condições de servir ao Estado alemão.



