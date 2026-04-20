Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Guerra
Análise

O nazista e o psiquiatra

Filme mostra como médico que avaliou cúpula do regime hitlerista constatou que  homens de família e patriotas cometeram os maiores crimes contra a humanidade

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