Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Cadeias improvisadas
Análise

O caos reina em meio aos presos em viaturas e delegacias

Suspeitos de crimes, alguns doentes, aguardam dias dentro de carros para as audiências com magistrados, desde que uma ordem judicial proibiu entrada de novos detidos provisórios na central de triagem do sistema prisional

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