O caos reina em meio aos presos em viaturas e delegacias

Presos aguardam dias em viaturas, por uma vaga na central estratégica do sistema prisional Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

É nobre a justificativa para a ordem judicial que proibiu a entrada de novos presos com prisão preventiva ou temporária no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre: superlotação. Acontece que boas intenções não bastam. E o resultado é o caos nessa que é a principal antessala do sistema prisional gaúcho. Alguns suspeitos detidos estão há dias dormindo algemados dentro de viaturas policiais, com escassa ventilação e calor insuportável. Outros, mais afortunados, estão em celas abarrotadas dentro de delegacias. Ambas as situações são um retrocesso inadmissível num Estado que há décadas se orgulha de ter vaga e tratar com dignidade seus detentos.

O Nugesp, agora interditado para prisões preventivas ou temporárias, é uma central de triagem de presos. Recebe detidos, faz identificação, registro, classificação e encaminhamento para presídios, além de concentrar audiências de custódia (onde o juiz ouve o suspeito e os policiais que o prenderam). Com a interdição, os presos precisam aguardar as audiências nas delegacias ou nas viaturas, que evidentemente não foram projetadas para isso.

Dignidade é o que menos existe nessa situação, sobretudo nas DPPAs (Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento), onde chegam os presos em flagrante ou por ordem judicial. Conforme o último balanço da Associação dos Delegados de Polícia (Asdep) e do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do Rio Grande do Sul (Ugeirm-Sindicato), 12 detidos aguardam vaga na 2ª DPPA (na avenida Ipiranga) - seis deles, em viaturas. Um dos presos está com tuberculose e outro, com necessidade de hemodiálise. Na 3ª DPPA (Zona Norte), um preso entrou em surto, se jogou contra as grades, ficou preso nelas. Depois tentou se suicidar.

— O mau cheiro é horrível e não temos resposta para essa situação — reclama o presidente da Asdep, delegado Guilherme Wondracek.

É provável que alguns leitores, pouco interessados na situação dos presos, questionem: "E daí, o que a sociedade perde?"

Acontece que os policiais também sofrem, pois precisam ficar nas viaturas ou ao lado delas, enquanto elas servem de celas. Caso alguém fuja, a culpa vai recair sobre o agente. Sem contar outro fato, matemático: cada viatura transformada em prisão é um veículo a menos para patrulhar as ruas.

O que espanta é que autoridades do Judiciário e do Executivo não tenham encontrado uma saída para esse impasse. É uma bomba-relógio, à espera de um detonador.

— A interdição é para resguardar a dignidade do preso, mas e os que estão em delegacias ou viaturas não precisam ter sua dignidade preservada? — questiona o chefe da Polícia Civil gaúcha, delegado Heraldo Guerreiro.

O espaço está aberto para manifestações dos demais envolvidos.



