Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tragédia
Análise

Inquérito da Corregedoria da BM conclui que não houve crime no caso de agricultor morto por PMs em Pelotas

Investigação aponta série de erros graves de planejamento e inteligência, com transgressões disciplinares. Averiguação precisa passar ainda pela análise e concordância do comandante-geral da corporação

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