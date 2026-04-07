Momento em que avião cai sobre casa, em Capão da Canoa Prefeitura de Capão da Canoa/Reprodução

Os corpos dos ocupantes do avião que caiu em Capão da Canoa na última sexta-feira (3) ainda não tinham sido velados e moradores das redondezas do local da tragédia invadiram as ruínas do restaurante destruído pelo acidente aéreo. Sem qualquer constrangimento, levaram dos restos ainda fumegantes da construção um forno micro-ondas, panelas, coifas de alumínio e até algumas peças do avião, como revelou o colega Jocimar Farina. O furto, cometido à luz do dia, foi documentado por câmeras de videomonitoramento.

Quase nada tinha sobrado do restaurante. O pouco que existia foi levado por ladrões, que sequer são profissionais. Cidadãos comuns aproveitaram para se locupletar. É um grau de decadência similar ao registrado em locais de acidentes rodoviários, quando caminhões são saqueados com as vítimas ainda presas aos escombros. Retrato de uma falência moral que assola o país.

Não acredito que as distorções éticas tenham a ver com miséria, mas com maus exemplos. Elas percorrem a pirâmide social de alto a baixo, passam por ricos, classe medianos e pobres.

Afinal, o que esperar num país onde a cúpula do Judiciário pega carona em aviões de empresários com fama duvidosa? Onde esposas de magistrados viram advogadas de banqueiros que podem vir a ser julgados por esses mesmos juízes? Onde políticos de todos os quilates imploram por ajuda de investidores que depois da eleição irão cobrar caro pelo favor? Onde grande parte das verbas estatais passa pelo crivo de políticos que pedem um percentual para elaborar emendas parlamentares que vão liberar fatias do orçamento aos seus redutos eleitorais?

Alguns estudiosos atribuem essa tendência dos brasileiros de tirar proveito próprio em qualquer situação constrangedora a uma falha de origem: parte da culpa estaria na fundação do Brasil enquanto nação, povoada desde o início por muitos banidos em Portugal. Embora vários desses precursores fossem perseguidos políticos, outros eram criminosos mesmo, como retrata Eduardo Bueno em seu livro "Traficantes, náufragos e degredados". Conforme o pesquisador gaúcho, a Corte portuguesa estabeleceu o "alvará de couto e homizio", no século 16, pelo qual alguns condenados ficavam isentos de pena, se optassem por serem enviados ao Brasil para todo o sempre.

Restaurante atingido por avião André Ávila / Agencia RBS

Óbvio que isso é parte da verdade e a imensa maioria dos imigrantes portugueses eram voluntários e inocentes. Mas o mito ficou.

Só sei que saquear um local de desastre e morte é de uma repugnância indesculpável. Provavelmente os metais furtados já foram derretidos e viraram fumaça de crack. Difícil é ter de engolir que os culpados dificilmente serão condenados e presos.







