Dois Brasis em disputa

Tudo indica que polarização dominará mais uma vez o pleito Porthus Junior / Agencia RBS

Cobri nos últimos meses dois lançamentos de candidaturas que pregam mudanças. Parto do princípio de que as entusiasmadas multidões de militantes ali presentes, entoando cânticos, gritos de guerra e slogans dos candidatos, estão realmente impregnadas de legítimo fervor patriótico. Acontece que essas duas forças dominantes na política brasileira têm pontos de vista que não poderiam ser mais antagônicos.

De um lado estão os que visam o aprofundamento de rupturas com o modelo tradicional de relações interpessoais, com políticas voltadas para a população LGBT+ e com propostas de cada vez maior emancipação feminina, incluindo aí o polêmico direito ao aborto. Querem também que o Estado amplie programas de combate à pobreza, com auxílio financeiro direto aos miseráveis e políticas de habitação popular. Acreditam que crime não se combate com endurecimento, mas sobretudo com políticas de redistribuição de renda. Mas existe um ponto em que alguns desses arautos da socialdemocracia sugerem uma meia-volta ao passado: na revisão das reformas trabalhista e previdenciária. Desejam retorno de alguns antigos direitos dos trabalhadores e que a aposentadoria seja concedida com menos idade e não com aumento progressivo do teto etário, como ocorre agora.

Já no outro espectro ideológico a mudança que a direita e seus extremos preconiza embute um retorno a padrões convencionais de casamento e família. Muitos falam abertamente que lugar de mulher é no lar, outros nem tanto: só se dizem cansados da discussão sobre sexualidade alternativa, quando a maioria da população é hetero e com modelo conservador de união. Já no campo econômico receitam o liberalismo, com menos vínculos trabalhistas (quase uma uberização do trabalho, com discurso de "ser patrão de si mesmo") e aumento do teto de idade para se aposentar. Acreditam que o brasileiro, via de regra, trabalha pouco e exige muito do Estado-Pai. Suspiram, também, por leis cada vez mais rígidas contra o crime.

Gostaria que os dois lados usassem mais de política e menos de ideologia nas tentativas de convencer o eleitorado. Só que as palavras mais esgrimidas nos comícios são enfrentamento, combate e varrer o inimigo, como se lidassem com algo imundo e não um oponente de ideias. Estou convencido de que, por essa agressividade, vencerá aquela vertente que usar da sintonia fina com relação ao eleitor não radicalizado. Isso fará a diferença num pleito que promete ser, como os últimos, mais plebiscito do que eleição.