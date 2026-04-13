Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Política
Análise

Dois Brasis em disputa

Sintonia fina deve decidir o pleito presidencial entre duas propostas que pregam mudança, mas com pontos de vista antagônicos

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS