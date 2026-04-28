Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Racha ideológico
Análise

Descompasso de ritmos

Uns querem que a pauta de costumes avance, outros que retroceda. Uma parte suspira por dois dias de folga na semana, enquanto outra garante que isso vai frear a economia e gerar desemprego

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