Descompasso de ritmos

Debate no Congresso sobre escala 6 x 1 é uma das polêmicas Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

No fim, o racha ideológico do país é sobretudo uma questão de ritmo. A chave para vencer as eleições, no caso brasileiro, é se algumas mudanças serão lentas e graduais (parodiando o governo militar, quando falava em restaurar a democracia) ou um pouco mais velozes. É o que ocorre nos costumes e na esfera trabalhista, para ficar em duas polêmicas.

Muitos cidadãos querem que a pauta de costumes avance, com naturalização e integração plena dos LGBTI, aí incluindo não lançar olhares enviesados para casais gays e seus filhos, por exemplo. Ou direito pleno a aborto, polêmica garantida. Outros querem que essa pauta retroceda, sob argumento que a maioria da população é cristã, heterossexual e conservadora. Muitos defendem inclusive que as mulheres se dediquem mais ao lar e menos a empregos externos.

Uma parte da sociedade suspira pelo fim da escala 6 x 1 e por dois dias de folga na semana, bandeira pregada por 10 em cada 10 sindicalistas. Eles argumentam que os trabalhadores terão maior tempo para lazer, estudos e convivência familiar, reduzindo o esgotamento físico e mental (burnout). Mais descansados, eles tenderiam a ser mais eficientes e, talvez, mais produtivos.

Já outra parte, sobretudo o empresariado, garante que os dois dias de folga semanal vão frear a economia e gerar desemprego. Setores com margens baixas de lucro podem optar por reduzir contratações formais, o que traria mais precarização do trabalho. O aumento dos custos de produção pode também ser repassado ao consumidor final, gerando inflação.

Existe também a questão dos alinhamentos externos. Uns repudiam Donald Trump, visto por eles como um neoimperialista, que intervém de forma daninha em outros países, com apetite predatório. Outros enxergam nele um herói na luta contra os avanços russo e chinês nos campos militar e econômico, um freio na possibilidade de a civilização Ocidental ser engolida pelo Oriente.

Por fim, há outro duelo retórico, não tão ligado a ritmos e sim, a crenças: quem mereceria estar na cadeia. No embate entre dois políticos que foram presos, meia nação acha que seu favorito não desviou dinheiro, nem fez arrecadações ilegais junto a empresários ou servidores públicos — só o outro fez isso. E la nave va, até as urnas.