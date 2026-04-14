Departamento contra crimes cibernéticos tem média de um mandado cumprido por dia

Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança pública
Análise

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