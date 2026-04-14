Departamento contra crimes cibernéticos tem média de um mandado cumprido por dia

Jogadores da dupla Gre-Nal posaram com faixa temática sobre crimes cibernéticos Delegado Eibert Moreira/Polícia Civil / Divulgação

O Departamento Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, comemorou um ano de atuação na semana passada com bons números para mostrar. Foram 29 operações policiais realizadas, R$ 10 milhões em valores recuperados, 95 prisões efetuadas e 305 mandados de busca e apreensão cumpridos - média de quase um por dia.

Os policiais do DERCC realizaram investigações que abrangem 18 estados da federação, informa o diretor do departamento, delegado Eibert Ferreira.

O DERCC também impulsiona a campanha "Te liga, isso tem cara de golpe". A ação envolve a produção de vídeos educativos e informativos para exibição em locais públicos, como estádios de futebol, além de divulgação nas redes sociais do departamento, com o objetivo de orientar a população. No último Gre-Nal, realizado sábado (11), jogadores do Grêmio e do Internacional levantaram no meio do campo do Beira-Rio um grande cartaz com a frase-símbolo da campanha estampada ao lado de um escudo da Polícia Civil gaúcha.

Além disso, foi realizado na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS) o primeiro seminário do DERCC, com o tema "O Futuro da Polícia Judiciária na Era Digital". Estiveram presentes representantes de 18 estados da federação, todos integrantes de unidades policiais especializadas na investigação cibernética. Ao final do encontro, os agentes e delegados firmaram a Carta de Porto Alegre, contendo um conjunto de diretrizes e objetivos que serão discutidos em cada estado, com o intuito de fortalecer uma grande rede nacional de combate aos crimes digitais por meio de ações integradas e coordenadas.

O evento, além de contar com seis palestras - sobre temas como criptomoedas, cadeia de custódia, o Caso do Golpe ao Banco Central e o Uso da Inteligência Artificial nas investigações - também proporcionou ações concretas para a melhoria da segurança pública do Estado. Foram assinados um termo de cooperação entre a Polícia Federal e a Polícia Civil, permitindo a utilização de ferramentas importantes no combate aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes por meio da internet e fraudes eletrônicas. Elas permitem acesso, dos policiais civis, a dois sistemas: o Rapina (contra pornografia infantil) e o Tentáculos (contra fraudes bancárias).

Também foi assinado um Termo de Adesão da Polícia Civil à chamada Rede Ciber, instituída pelo Ministério da Justiça, que promove a atuação coordenada entre unidades de investigação cibernética no país. Os delegados do DERCC entregaram ainda ao Chefe de Polícia uma proposta de Plano Estadual de Segurança Pública para o Enfrentamento da Criminalidade Cibernética, visando, sobretudo, à redução das fraudes eletrônicas.

- São conquistas importantes e, também, desafios que temos de superar. O crime está mudando e as polícias se obrigam a mudar também - enfatiza Eibert, que esta semana vai palestrar para policiais federais num encontro deles em Santa Cruz do Sul.