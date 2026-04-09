Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança pública
Análise

Cumprir mandados judiciais com manhã avançada favorece o criminoso

Policiais reclamam de exigência de alguns magistrados, quando o ideal seria no final da madrugada. A ideia é surpreender o suspeito, não encontrá-lo acordado e com crianças em volta

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