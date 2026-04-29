Conheça os policiais que atendem 2 mil ocorrências criminais por dia

Policial do Batalhão de Operações Especiais em patrulhamento Soldado David/1ºBPChq/Brigada Militar / Divulgação

O Comandante-Geral da Brigada Militar, coronel Luigi Pereira, recebeu a imprensa ontem para apresentar um balanço da corporação. Os números são impressionantes. Os 18,7 mil brigadianos prestam, em média, 5 mil atendimentos por dia. Desse total, 2 mil se transformam em ocorrências criminais - são queixas referentes a possíveis crimes sofridos pela população.

Não é mole.

Os PMs gaúchos abordam, para fiscalizar, cerca de 12 mil pessoas por dia. Verificam documentos, veículos, buscam indícios de crimes. A chance de dar algo errado pode ser grande, certo? Só que o número de queixas é muito pequeno, se comparado com o total. Conforme a Corregedoria-Geral da corporação, das 5 milhões de ocorrências registradas pelos brigadianos a cada ano, 1.700 são objeto de Inquérito Policial Militar (a investigação interna que vai verificar se os policiais cometeram crimes). A média, portanto, é de uma queixa contra os PMs para cada 3 mil ocorrências atendidas. Na maioria dos casos, são presos que se queixam de abusos na hora em que foram detidos. E grande parte é descartada, na fase de investigação ou judicial.

Lógico que existem casos de grande repercussão, como o agricultor morto por engano por PMs em Pelotas ou o homem submetido a torturas diante da esposa, em Porto Alegre, no ano passado. Mas são exceções, assegura o coronel Luigi.

Espantoso também é o número de ocorrências atendidas que envolve casos de vida ou morte. A BM realiza até sete salvamentos por dia, entre acidentes de carros, afogamentos, bebês sufocados e pessoas que ameaçam familiares, para ficar em alguns exemplos. No último caso, se destacam as patrulhas Maria da Penha, para prevenir ataques de ex-companheiros a suas mulheres.

Em resumo, a Brigada Militar é um verdadeiro pronto-socorro da comunidade. Tanto que o número 190 é muito mais acionado que todos os outros números-chave de atendimento, juntos. São fatos a se pensar, relativos a uma corporação que está com quase 200 anos.