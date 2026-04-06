Comandante da BM tem uma só discordância em relação a inquérito que descartou crime no caso do agricultor morto por PMs

Velório de Marcos Nornberg, morto por PMs em 15 de janeiro Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O Comandante-Geral da Brigada Militar, coronel Luigi Soares Pereira, aprovou os resultados da investigação interna da corporação que descartou existência de crimes no caso do agricultor morto por PMs em Pelotas, em 15 de janeiro. Na ocasião, o plantador de morangos Marcos Nornberg foi atingido por quase uma dezenas de disparos feitos por policiais militares que entraram de madrugada em sua propriedade rural em Pelotas, imaginando que ali ficava o QG de uma quadrilha de ladrões de veículos. Era uma informação errada. Foram recebidos a tiros pelo produtor rural, que pensou que sua residência era assaltada. O Inquérito Policial Militar (IPM) a respeito, feito pela Corregedoria-Geral da BM, concluiu que, apesar do elevado número de tiros e da residência ter sido invadida durante a madrugada e sem mandado judicial, não ocorreram crimes. São apontadas, porém, graves falhas de planejamento e inteligência na ação policial, o que deve resultar em punições disciplinares a cinco dos 18 envolvidos na ação e pode levar até à demissão deles.

Principais pontos da conclusão do IPM:

- Não houve crime militar por parte dos policiais: apesar de várias falhas operacionais e de planejamento, o inquérito concluiu que a invasão do sítio se justificava pela possibilidade de prender uma quadrilha em flagrante. E que não houve constrangimento ilegal quando forçaram a mulher de Nornberg, Raquel, a permanecer deitada e ajoelhada ao lado do corpo do marido enquanto era interrogada. Isso porque a coação feita pelos PMs teria cessado assim que eles se certificaram de que os moradores da propriedade rural não eram uma quadrilha.

- Foi a reação do agricultor que levou os PMs a responderem com tiros

- Sem prova de tortura: Raquel alega que foi torturada ao ser submetida a intenso sofrimento psíquico pelos gritos dos PMs. Mas o IPM conclui que a ação foi rápida e não ficou comprovada tortura.

- Sem execução: perícias constataram que Nornberg não foi executado, mas atingido enquanto buscava abrigo atrás dos móveis durante a troca de tiros e não quando estava caído no chão.

O IPM descartou crimes, mas sugere punição de oficiais envolvidos na operação por não terem feito análise prévia do cenário, pelo fato de ignorarem riscos de ingressar à noite em área desconhecida e terem agido com precipitação. Foi criticado também o levantamento de inteligência do local, que apontou erroneamente o sítio como QG de uma quadrilha.

O coronel Luigi Pereira concorda em quase todos os pontos com o IPM e deu sua aprovação para o envio à Justiça Militar. A única discordância é quanto ao tipo de erro de um tenente que foi o único oficial a participar do cerco ao sítio, embora tenha ficado há mais de um quarteirão de distância da propriedade rural. O Comandante-Geral da BM considera que o tenente não descumpriu determinação dos superiores e, se trabalhou mal, não foi com dolo (intenção). Isso pode servir de atenuante num eventual julgamento. Em relação aos demais, Pereira também conclui que cometeram diversas infrações disciplinares, passíveis de julgamento por um Conselho de Justificação. Esse julgamento pode, em último caso, levar os indiciados a serem excluídos da Brigada Militar.

Os resultados do IPM serão analisados pelo Ministério Público, que pode concordar ou discordar. Caso discorde, a investigação pode ser aprofundada ou os promotores podem até denunciar os policiais envolvidos por crimes, com base nas próprias provas colhidas até agora.

Em relação ao homicídio, a investigação é da Polícia Civil e deve ser concluída nas próximas semanas.











