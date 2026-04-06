Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Morte em Pelotas
Análise

Comandante da BM tem uma só discordância em relação a inquérito que descartou crime no caso do agricultor morto por PMs

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