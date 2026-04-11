Bolsonaro de sapatênis

Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

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Fervor religioso, hip-hop e música gauchesca animam festa que lançou candidatura de Luciano Zucco (PL) a governador e contou com presença do pré-candidato do partido à Presidência, Flávio Bolsonaro

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