Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Chaga social
Análise

Além da pena pesada, feminicídio será contido por meio de mudança cultural

Num ritmo insano, policiais verificam mais de 3 mil vezes por dia no Rio Grande do Sul possíveis tentativas de perseguição por parte de homens a suas ex-companheiras

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