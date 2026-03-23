Segurança pública como cartão de visitas

Redução dos homicídios é a maior na história Polícia Civil / Threads: @policiacivilrsoficial

Não levanto bandeiras e já votei em diversos partidos. Então, sou sincero ao analisar a performance do atual governo, de Eduardo Leite, no campo em que mais atuo no jornalismo: a segurança pública. Poderia ser o cartão de visitas dele numa disputa para a Presidência da República, caso seu partido o escolhesse como candidato - o que, parece, não vai acontecer. Talvez por ser pouco conhecido no país. Mas o fato é que nunca se viu no Rio Grande do Sul moderno um período tão tranquilo em relação à criminalidade. Histórico, se respeitada a proporção populacional.

Entre 2019 e 2025, o número de homicídios caiu 44%, passando de 1.860 para 1.037 ao ano. Já os latrocínios diminuíram 57% (de 71 para 30 anuais). Os feminicídios, por sua vez, caíram de 97 para 80 (-17%) ao ano - mesmo que tenham subido no último ano, evidenciando um problemão que ocorre em todo o país. É um dos crimes mais desafiadores para a segurança pública, por ser gestado dentro dos lares.

Em termos de crimes patrimoniais a redução também é impressionante: roubos de veículos despencaram 84%, passando de 11.127 para 1.790. Os roubos a pedestre também apresentaram uma diminuição expressiva, saindo de 53.393 para 12.573 casos, o que representa um recuo de 76%.

Existem problemas? Claro. Há casos em que pessoas são mortas de forma impulsiva em ações policiais. Há presos em viaturas, esperando vaga - problema também a ver com o Judiciário. Mas o balanço geral é muito positivo.

Pedi à Secretaria de Segurança Pública o total investido no setor desde que Leite assumiu. R$ 2 bilhões, me responderam. A Polícia Civil ganhou 759 viaturas, duas aeronaves e oito embarcações. A Brigada Militar recebeu 600 viaturas (pelo menos uma semiblindada para cada município), cinco helicópteros, um avião, 24 embarcações e um primeiro lote de câmeras corporais para os policiais. IGP e Bombeiros também receberam investimentos milionários.



