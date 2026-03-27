Policiais gaúchos estreiam podcasts com bastidores de investigações rumorosas

Um dos carros-fortes abalroados pela quadrilha de Seco Cesar Lopes / Especial

Em 2026 se completam duas décadas de uma das caçadas mais intensas da história da Segurança Pública no Rio Grande do Sul e policiais civis decidiram marcar a data com um podcast. O cerco e captura de José Carlos dos Santos, o Seco (chefe de uma quadrilha especializada em assaltos a carros-fortes que aterrorizou rodovias gaúchas) é o episódio de estreia de "A Prova do Crime", série de podcasts de true crime idealizados pela Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep-RS), com produção da Padrinho Conteúdo e Assessoria. Outros cinco casos rumorosos da crônica criminal gaúcha também já estão sendo gravados e serão lançados a cada 15 dias, sempre com os policiais responsáveis pelos casos e eventual participação de outros delegados, integrantes da ASDEP, como debatedores.

O episódio "A caçada e a prisão do maior assaltante de carros-fortes do sul do país" já está disponível no canal da Asdep no YouTube e em "A Prova do Crime", no Spotify (neste link). As transmissões só estarão disponíveis a partir de 31 de março.

- O podcast é uma homenagem da Asdep à Polícia Civil gaúcha. Nós registramos os bastidores de grandes investigações com delegados que estiveram à frente de casos que mobilizaram a opinião pública do País. Esses depoimentos ficam para a história e para as futuras gerações - explica Guilherme Wondracek, delegado aposentado e presidente da associação.

O próprio Wondracek foi um dos delegados que participou da caçada a Seco.A audácia do bando de Seco era tanta que uma força-tarefa com quatro delegados de polícia e 17 agentes foi criada pela cúpula da Segurança Pública para prender o criminoso e seus comparsas. Dois desses delegados são os entrevistados do episódio: Heliomar Franco, atual prefeito de São Leopoldo, e Guilherme Wondracek. Os outros dois delegados envolvidos são os agora subsecretário da Segurança Pública do Espírito Santo, Guilherme Pacíficio, e o ex-vice-governador e diretor do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Todos os quatro estão aposentados.

A quadrilha de Seco ganhou notoriedade por jogar caminhões contra carros-fortes em rodovias. Na sequência, utilizava explosivos para violar os blindados e acessar o dinheiro. Em alguns casos, os seguranças das transportadoras de valores foram assassinados.

O fim da carreira de Seco nas ruas aconteceu em abril de 2006, logo após ele ter comandado um assalto à transportadora de valores Proforte, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Com um caminhão-guincho roubado, a quadrilha invadiu o prédio da empresa, mas foi interceptada por PMs. O major André Sebastião Santos dos Santos morreu no local, atingido por um tiro de fuzil. Seco e comparsas foram feridos em perseguição liderada pela Polícia Civil três dias depois, em Paverama (Vale do Taquari). O quadrilheiro continua preso até hoje, mas na ativa e migrou de atividade: está indiciado por comandar o tráfico de drogas de dentro de um presídio.

Da esquerda para a direita: os delegados Heliomar Franco, Guilherme Wondracek e o apresentador, Israel Fritsch Padrinho Assessoria e Conteúdo / Divulgação

O podcast é conduzido por Israel de Castro Fritsch, coordenador do Hub de Assessoria de Imprensa da Padrinho, com 20 anos de experiência em telejornais policiais. A direção é de Gabriela Perufo, coordenadora do HUB de Audiovisual da Padrinho.





Cronograma





Data Episódio Debatedores





31/03 Caso Seco Delegados Heliomar Franco e Guilherme Wondracek

14/04 Caso Bernardo Boldrini Delegadas Caroline Bamberg e Silvia Coccaro

28/04 Assassinato de Taxistas Delegados Eduardo Finn, Leônidas Cavalcante e Gabriel Bicca

12/05 Etnofeminicídio de Daiane Griá Sales Delegados Vilmar Schaefer e Marina Dillenburg

26/05 Motim no Presídio Central Delegados Alexandre Vieira e Guilherme Wondracek

09/06 Caso da Mala Delegados Mario Souza, André Luiz e Silvia Coccaro