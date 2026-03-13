Polícia Civil prende o criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul

Agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotrárico (Denarc), da Polícia Civil, prenderam o criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul. Tiago Benhur Flores Pereira, líder da maior facção criminal gaúcha (nascida no Vale do Sinos e com atuação estadual), foi capturado num sítio em Santa Catarina no entardecer desta quinta-feira (12), com auxílio da Polícia Civil catarinense.

Benhur, como é conhecido, encabeça a lista dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul no relatório elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi condenado por coordenar a construção de um túnel escavado para fuga de detentos do Presídio Central em 2017, descoberto pela Polícia Civil antes de ser concluído. A expectativa era de que mais de 300 presos fugissem, caso a obra fosse finalizada.

Conforme o Denarc, Benhur movimenta um esquema milionário de tráfico. Condenado a mais de 175 anos de reclusão, ele já esteve preso no sistema prisional federal. Benhur tem também cinco mandados de prisão preventiva em aberto.

Foragido gaúcho estava em uma casa de alto padrão no litoral catarinense. Polícia Civil/Denarc / Divulgação

— É uma das mais significativas prisões feitas pelo Denarc. Ele é líder máximo da facção e está por trás das grandes operações envolvendo drogas e fugas nos últimos anos — comemora do diretor do Denarc, delegado Carlos Wendt, sem citar o nome do preso.

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Policiais da 3ª Delegacia de Investigações do Denarc receberam a dica e foram de helicóptero até Santa Catarina e prenderam Benhur sem que houvesse reação. O foragido gaúcho estava em uma casa de alto padrão aquisitivo em Tijucas, no litoral catarinense, próximo a uma mata. A residência conta com piscina e quadra de esportes. Ele foi preso junto com a companheira. Foram apreendidos com eles dois celulares, dois veículos e nenhuma arma.