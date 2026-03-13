Polícia Civil prende o criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul

Agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotrárico (Denarc), da Polícia Civil, prenderam o criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul. Tiago Benhur Flores Pereira, líder da maior facção criminal gaúcha (nascida no Vale do Sinos e com atuação estadual), foi capturado num sítio em Santa Catarina no entardecer desta quinta-feira (12), com auxílio da Polícia Civil catarinense.
Benhur, como é conhecido, encabeça a lista dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul no relatório elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi condenado por coordenar a construção de um túnel escavado para fuga de detentos do Presídio Central em 2017, descoberto pela Polícia Civil antes de ser concluído. A expectativa era de que mais de 300 presos fugissem, caso a obra fosse finalizada.
Conforme o Denarc, Benhur movimenta um esquema milionário de tráfico. Condenado a mais de 175 anos de reclusão, ele já esteve preso no sistema prisional federal. Benhur tem também cinco mandados de prisão preventiva em aberto.
— É uma das mais significativas prisões feitas pelo Denarc. Ele é líder máximo da facção e está por trás das grandes operações envolvendo drogas e fugas nos últimos anos — comemora do diretor do Denarc, delegado Carlos Wendt, sem citar o nome do preso.
Policiais da 3ª Delegacia de Investigações do Denarc receberam a dica e foram de helicóptero até Santa Catarina e prenderam Benhur sem que houvesse reação. O foragido gaúcho estava em uma casa de alto padrão aquisitivo em Tijucas, no litoral catarinense, próximo a uma mata. A residência conta com piscina e quadra de esportes. Ele foi preso junto com a companheira. Foram apreendidos com eles dois celulares, dois veículos e nenhuma arma.
Benhur foi recolhido ao Presídio Regional de Tijucas e deve ser submetido nesta sexta-feira (13) a uma audiência de custódia na Justiça.