Polícia Civil prende o criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul

Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

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