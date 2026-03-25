Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Violência
Análise

Para cada feminicídio consumado ocorrem 600 casos de ameaças ou agressões

Estatísticas foram abordadas em painel da Federasul. Rio Grande do Sul é o único Estado brasileiro com vara específica para julgar assassinato de mulheres

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