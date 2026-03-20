O time feminino que os ladrões de carro temem

Em tempos de reconhecimento ao poder feminino, nada melhor do que exemplos práticos. Os gaúchos já conhecem as Delegacias da Mulher e sabem que as policiais são decisivas também no cotidiano das delegacias que lidam com temas sensíveis, como agressões a idosos ou combate à intolerância.
O que pouca gente sabe é que mulheres também estão na linha de frente. É o caso da Delegacia de Roubo de Veículos (DRV), uma das mais operacionais da Polícia Civil, ligada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Como o nome indica, é aquele tipo de repartição que está de sobreaviso dia e noite, porque assalto é barra pesada e quanto antes os policiais agirem, melhor.
Pois essa delegacia tem 100% dos cargos de chefia ocupados por mulheres. A começar pela titular, a delegada Jeiselaure de Souza, muito conhecida por ter atuado em casos de sequestro, cárcere privado e tráfico quando trabalhava em Viamão. Pois agora está na Delegacia de Roubo de Veículos (DRV) e os números têm chamado a atenção dos colegas.
A DRV efetuou 275 prisões em 2025, contra 204 na soma dos dois anos anteriores. E recuperou 370 veículos, alguns duas horas após o crime (em alguns casos, com ajuda da BM). A boa performance rende um fator pedagógico. Os 538 roubos de veículos registrados em Porto Alegre no ano passado representam redução de 27% nos registros, em relação a 2024.
Bom lembrar também que esse tipo de delito era epidêmico, há uma década. Foram 9,4 mil registros de veículos roubados em Porto Alegre em 2015. Hoje o número é cerca de 7% do que ocorria naquela época.
Pelo visto, longe vai o tempo em que as mulheres ficavam longe das funções-chave nas polícias. Ainda bem. É bom mesclar dureza com sensibilidade nas investigações.