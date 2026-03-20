O time feminino que os ladrões de carro temem

Policiais da DRV ingressam em casa de suspeito de roubo

Em tempos de reconhecimento ao poder feminino, nada melhor do que exemplos práticos. Os gaúchos já conhecem as Delegacias da Mulher e sabem que as policiais são decisivas também no cotidiano das delegacias que lidam com temas sensíveis, como agressões a idosos ou combate à intolerância.

O que pouca gente sabe é que mulheres também estão na linha de frente. É o caso da Delegacia de Roubo de Veículos (DRV), uma das mais operacionais da Polícia Civil, ligada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Como o nome indica, é aquele tipo de repartição que está de sobreaviso dia e noite, porque assalto é barra pesada e quanto antes os policiais agirem, melhor.

Pois essa delegacia tem 100% dos cargos de chefia ocupados por mulheres. A começar pela titular, a delegada Jeiselaure de Souza, muito conhecida por ter atuado em casos de sequestro, cárcere privado e tráfico quando trabalhava em Viamão. Pois agora está na Delegacia de Roubo de Veículos (DRV) e os números têm chamado a atenção dos colegas.

A DRV efetuou 275 prisões em 2025, contra 204 na soma dos dois anos anteriores. E recuperou 370 veículos, alguns duas horas após o crime (em alguns casos, com ajuda da BM). A boa performance rende um fator pedagógico. Os 538 roubos de veículos registrados em Porto Alegre no ano passado representam redução de 27% nos registros, em relação a 2024.

Bom lembrar também que esse tipo de delito era epidêmico, há uma década. Foram 9,4 mil registros de veículos roubados em Porto Alegre em 2015. Hoje o número é cerca de 7% do que ocorria naquela época.