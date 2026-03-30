No país do plebiscito

Lula (esquerda) e Bolsonaro (direita) Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Plebiscito ou referendo, talvez você se recorde, são aqueles tipos de escolhas para mostrar o que não se quer, muito mais do que construir uma proposta. Como em 2005, quando os brasileiros decidiram referendar a manutenção da venda de armas no Brasil, dizendo Não à proibição.

Plebiscito é Gre-Nal, Fla-Flu, Atlético x Cruzeiro, Vitória x Bahia. E assim chegamos na política. Para presidente da República teremos este ano, tudo indica, mais um plebiscito ao invés de uma escolha múltipla. Candidatos serão muitos, competitivos apenas dois. Assim tem sido desde que Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e seu Plano Real derrotaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1994, iniciando um duelo que deu aos tucanos dois mandatos presidenciais seguidos e aos petistas, quatro governos sucessivos.

Com Lula na cadeia e os tucanos em baixa, o vitorioso em 2018 foi Jair Bolsonaro (PL), que deu à extrema-direita o gostinho da vitória. A gangorra ideológica se repetiu em 2022, só que invertida: o petista venceu o bolsonarismo e Lula, feito fênix, ressurgiu para a política.

Conheço muita gente com vontade que essa dicotomia na disputa dos comandos do país ceda lugar a um pluripartidarismo competitivo, como tivemos, por exemplo, em 1989. Naquela primeira eleição presidencial após 21 anos de ditadura militar os brasileiros tiveram vários candidatos às ganhas e três deles galvanizaram os votos no primeiro turno. Leonel Brizola (PDT) perdeu para Lula por meio por cento e o petista foi para o segundo turno contra o favorito, Fernando Collor (PRN), que ganhou com oito pontos percentuais de diferença. Mas eram três correntes ideológicas em disputa.



