Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Eleições
Análise

No país do plebiscito

Decisão do PSD de colocar como candidato um expoente histórico do conservadorismo congestiona campo da direita e sepulta por ora a ideia de uma terceira via na política brasileira

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS