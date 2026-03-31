Drone apreendido pelo Denarc na semana passada Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Policiais civis de diferentes áreas neutralizaram nas duas últimas semanas três grupos de especialistas em usar drones para introduzir mercadorias ilegais no sistema penitenciário gaúcho. A mais recente ação aconteceu nesta terça-feira (31) e foi comandada pela delegada Luciane Bertoletti, da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Canoas. Como mostram os colegas Ronaldo Bernardi e Letícia Mendes, a policial prendeu quatro pessoas envolvidas no que podemos chamar de "força aérea do crime".

Na semana passada acompanhei operação similar comandada pela delegada Ana Flávia Leite, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). Ela e outros policiais civis cumpriram 34 mandados de prisão contra o uso de drones para tráfico em presídios. Os enquadrados trabalhavam para duas facções rivais - o que comprova que dinheiro não tem ideologia, agiam sem escolher patrão.

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Tempos modernos. Até poucos anos atrás, a força aérea do tráfico era composta apenas por aviões de verdade, aqueles tripulados, que lançavam drogas nas lavouras, sobretudo à noite. Alguns bandidos se tornaram notórios por essa estratégia.

Agora os aparelhos alados não são tripulados. No caso de Canoas, um diferencial: os presos podem ter relação com um crime sangrento e ousado: o assassinato de Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, líder da facção Anti-Bala. Ele foi morto a tiros dentro da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) por integrantes do grupo rival, os Bala na Cara.

Nego Jackson, morto por arma entregue por drone em Canoas Polícia do Paraguai / Divulgação



