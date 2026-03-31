Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

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Força aérea do crime

Polícia Civil identifica em duas semanas três grupos de pilotos de drone que atuavam com tráfico de drogas e armas para dentro dos presídios

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