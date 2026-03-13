Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Combate ao crime organizado
Análise

Condenado a 175 anos de prisão, foragido morava em mansão com jacuzzi

Tiago Benhur Flores Pereira foi localizado pela Polícia Civil escondido numa residência na serra em Tijucas, Santa Catarina

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS