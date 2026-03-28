As quatro opções militares que Trump prepara contra o Irã

Prédio iraniano destruído por bombardeio norte-americano AFP / AFP

Com grande foco em assuntos internacionais, o site norte-americano Axios diz que Donald Trump tem na manga quatro opções militares para um ataque decisivo ao Irã. A decisão não foi tomada porque o presidente dos EUA ainda espera que o governo dos aiatolás negocie uma saída honrosa, após ultimato recebido esta semana. As negociações entre os dois países em conflito, indiretas, são mediadas pelo Paquistão.

Conforme quatro fontes militares mencionadas pelo site, as opções são:

— Invadir ou bloquear a ilha de Kharg (principal centro de exportação de petróleo do Irã e de onde saem barcos que bloqueiam o Golfo Pérsico).

— Invadir Larak (ilha que ajuda o Irã a controlar o Estreito de Ormuz, que separa esse país das monarquias do Golfo Pérsico).

— Tomar a ilha de Abu Musa e duas ilhas menores, estratégicas pela sua localização perto da entrada ocidental do estreito.

— Bloquear ou apreender diretamente os navios que exportam petróleo iraniano no lado oriental de Ormuz.

Tudo isso seria precedido de uma intensa campanha de bombardeio a centros estratégicos, inclusive energéticos. Após ocorreria a invasão, feita por fuzileiros navais. Nos últimos dias, os americanos anunciaram o envio ao Oriente Médio de milhares de soldados de unidades especializadas em infiltrações e tomada de posições em território inimigo. São 2,5 mil marines transportados pelo porta-aviões USS Tripoli. E avalia enviar outros 10 mil.

O governo iraniano está atento e já alertou que uma invasão terrestre do seu território será sangrenta, custosa e abrirá novas frentes de batalha. A principal é o estreito de Bab el-Mandeb, na entrada do Mar Vermelho, por onde passa cerca de 12% do tráfego marítimo global. A milícia iemenita houthi, aliada de Teerã, com frequência ataca e sequestra embarcações que por ali transitam.