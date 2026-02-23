Quatro anos de carnificina na Europa

Ucranianos exibem fotos de prisioneiros de guerra ROMAN PILIPEY / AFP

Nesta terça-feira, 24, se completam quatro anos da mais sangrenta guerra na Europa travada em décadas. A invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, custou até agora 2 milhões de baixas (entre mortos, feridos e desaparecidos), calcula estudo recém-lançado pelo respeitado Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). Desse total, 325 mil mortes seriam de russos e 140 mil, de ucranianos.

Decidido a impedir que a Ucrânia integre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e se consolide como um bastião ocidental na fronteira da Rússia, o presidente russo Vladimir Putin usa seus compatriotas como bucha de canhão. O estudo do CSIS salienta que o número de mortos russos nos campos de batalha da Ucrânia é cerca de 17 vezes maior do que o número de mortos soviéticos no Afeganistão durante a década de 1980 e 11 vezes maior do que durante a Primeira e a Segunda Guerras da Chechênia, nas décadas de 1990 e 2000, respectivamente.

A comparação com a Chechênia, aliás, é inevitável. Foram dois conflitos travados por separatistas que desejavam autonomia em relação à Rússia - o primeiro, de 1994 a 1996, o segundo de 1999 a 2009. O resultado foi de 60 mil mortos. Para quem não era nascido: Putin já era governante e as táticas se assemelham. Usou do método de cerco e bombardeio indiscriminado de cidades para forçar a rendição, tanto em Grozny (Chechênia) quanto nos últimos anos em cidades ucranianas como Mariupol e Bakhmut (Ucrânia). Nos dois casos, subestimou o inimigo. Esperava ocupar o território adversário com uma rápida queda de governo, mas enfrentou resistência feroz e teve de partir para uma dolorosa guerra de atrito. Há também semelhança nos relatos de massacres de civis (como na ucraniana Bucha).

O destino dos ucranianos vai repetir o dos chechenos, que voltaram pertencer à federação russa e hoje inclusive são os principais guerreiros de Putin no conflito da Ucrânia? Tudo indica que não.

A Ucrânia é um país reconhecido internacionalmente, há décadas. A Chechênia nunca foi admitida como um país, pelo Ocidente, talvez pelo fato de serem muçulmanos não-europeus. Os ucranianos têm um exército e força aérea regulares, os chechenos só conseguiram agir com guerrilha e terrorismo. Meu palpite é que, se o presidente ucraniano Volodimir Zelensky não for deposto num golpe de Estado, o conflito terminará antes que o dos chechenos - embora com número muito maior de mortos.