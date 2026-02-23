Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Conflito sem fim
Análise

Quatro anos de carnificina na Europa

Estudo calcula que guerra originada pela invasão russa na Ucrânia já resulta em quase 500 mil mortos. Rússia repete padrão usado na Chechênia, mas sem respaldo internacional

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