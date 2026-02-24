Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Pressão
Análise

Policiais federais se mobilizam para que bilhões confiscados do crime sejam aplicados em segurança pública

Manifestações, que incluem os agentes rodoviários federais, ocorrem em todos os Estados. Objetivo é aprovar fundo que destine o que foi apreendido ao aparelhamento das polícias. 

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