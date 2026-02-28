Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Abordagem equivocada
Análise

As três hipóteses averiguadas no inquérito sobre agricultor morto por PMs em Pelotas

Perícias, reconstituição dos fatos e depoimentos serão decisivos para verificar se Marcos Nornberg foi assassinado, se os policiais se defenderam ou se cometeram excessos

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