Nova aeronave da Polícia Civil já chegou em Porto Alegre

Avião foi adquirido nos EUA e será usado para transporte de policiais e, eventualmente, de presos

Policiais gaúchos ganharam asas para deslocamentos rápidos, inclusive para outros Estados. Já está em solo gaúcho o novo e mais completo avião da Polícia Civil. É um turboélice Piper PA-46-500TP Malibu Meridian, adquirido por US$ 2,6 milhões (R$ 14 milhões). Desse valor, R$ 9,5 milhões serão bancados pelo Fundo Nacional da Segurança Pública e R$ 6,3 milhões pelo fundo estadual.

Apesar de usado, o Malibu é um bólido com reduzida quilometragem - pouco mais de mil horas de voo, o que é ínfimo, em se tratando de aeronaves. Desenvolve quase 500 quilômetros por hora, metade da velocidade de um jato comercial, o que não é pouco para um avião movido a hélice.

O avião, um monomotor, foi adquirido após intensa pesquisa e comprado nos Estados Unidos, de um particular. É modelo 2015, mas parece novo em folha. Chegou a Porto Alegre e está sendo submetido a vistorias em oficinas de manutenção situadas junto ao Aeroporto Salgado Filho. É necessária toda uma checagem, antes da homologação para voo, que não tem data certa. A expectativa é que seja nos próximos meses.

O Piper Malibu tem capacidade para seis pessoas e deve ser usado para levar e trazer policiais ou apenados. É um veículo mais apropriado para esse tipo de transporte, do que os aviões comerciais.

A Polícia Civil gaúcha até tem outras duas aeronaves, informa o Chefe de Polícia, delegado Heraldo Guerreiro. Um helicóptero e um bimotor Beechcraft Baron, bastante antigo (modelo 1981), apreendido de traficantes e que exige constante manutenção. Com 10 anos de uso, o Malibu é um seminovo, em padrões aeronáuticos.

O novo avião é pressurizado, o que lhe concede capacidade de voar a até 9,1 quilômetros de altitude. Tem alcance também para percorrer até 1,8 mil km sem necessidade de reabastecimento. Outra facilidade é que pode decolar e pousar em pistas curtas, inclusive de grama, com até 750 metros de comprimento.