Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Nova aeronave da Polícia Civil já chegou em Porto Alegre

Com cabine pressurizada, o turboélice Piper Malibu tem capacidade para seis pessoas e 1,8 mil km de alcance

