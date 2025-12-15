Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Em Brasília
Análise

Trocando um Messias pelo outro

Problemas do presidente da República aumentaram ao tentar emplacar seu preferido para ministro do STF, no lugar de um pretendente sugerido pelos senadores. Embate entre Executivo e Legislativo favorece por tabela Jair Bolsonaro, homônimo do escolhido por Lula

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS