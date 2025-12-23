Psicopatas à moda gaúcha

Bolo envenenado matou três pessoas da mesma família Polícia Civil / Divulgação

Graças a esforços das polícias Civil e Militar nas políticas modernas de cerco ao crime organizado, 2025 termina com diminuição de quase todos os indicadores de delitos importantes no Rio Grande do Sul. São quedas e mais quedas nos números de crimes violentos, com uma exceção: o aumento dos feminicídios - espera-se, de forma temporária.

Mas quem disse que esse tipo de notícia boa é a mais lida? Apesar das vitórias contra o crime cotidiano, que assola a maior parte da população, os campeões de cliques na internet foram três episódios escabrosos, fora do convencional: o do bolo envenenado, o da mulher esquartejada e colocada numa mala e um outro caso de envenenamento, em Pelotas.

Nesta terça-feira se completa exatamente um ano desde que uma família foi envenenada em Torres (Litoral Norte) após comer um Bolo de Reis, iguaria de tradição natalina. Estive no velório das três vítimas iniciais (outros três ficaram mal, mas sobreviveram) - quando ainda se desconfiava que tudo fosse decorrente de intoxicação provocada por bactérias. Mas já na cerimônia fúnebre foram levantadas suspeitas sobre Deise Moura dos Anjos, que tinha histórico de desavença com os familiares vitimados e odiava os sogros.

Numa investigação rápida e precisa, a Polícia Civil tomou depoimentos, quebrou sigilos de mensagens e requisitou perícias nos restos de comida e nas vítimas. Em poucos dias, ainda no início de 2025, comprovou que Deise tinha envenenado os parentes com arsênico, produto químico comprado com essa intenção. Mais que isso: matou um quarto familiar (o sogro) num episódio anterior, da mesma forma. E envenenou ainda o marido e o filho, que sobreviveram. Deise foi presa, mas pouco tempo depois, se matou na cadeia. Deixando uma carta em que coloca a culpa de seu infortúnio na sogra, envenenada duas vezes por ela...

Psiquiatras ouvidos a respeito identificam em Deise traços de psicopatia, a incapacidade de ter empatia com o próximo ou remorso após cometer crimes. Pois agosto de 2025 reservava espaço na crônica criminal gaúcha para outro episódio de contornos sinistros, o da mulher esquartejada e cujos pedaços foram acondicionados numa mala, em agosto. A vítima era Brasília Costa, 65 anos, e o autor do despacho macabro era o namorado dela, o publicitário Ricardo Jardim, 66 anos.

Ricardo Jardim foi preso após despachar mala com partes do corpo da namorada reprodução / reprodução





Em mais um quebra-cabeças resolvido com precisão, a Polícia Civil chegou a Jardim por meio de vídeos que mostravam ele deixando a mala na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Soube que estava na pista certa ao rastrear o passado do suspeito: ele acabara de deixar uma penitenciária, onde cumprira quase dez anos de prisão por matar e emparedar a própria mãe.