Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Macabro
Análise

Psicopatas à moda gaúcha

Crimes escabrosos, como o do bolo envenenado e o da mala com a mulher esquartejada, marcaram o ano de 2025 e dizem muito sobre a natureza da perversidade

Humberto Trezzi

