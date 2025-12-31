Porto Alegre sedia maior encontro sobre segurança cibernética do país

Crimes cibernéticos contra jovens cresceram 43% no primeiro semestre deste ano Alan Pedro / Agencia RBS

Com uma programação focada no enfrentamento aos golpes virtuais, a Digital Investigation Conference Brazil (DICB) volta a Porto Alegre em 2026. A primeira edição na capital gaúcha foi no ano passado e o evento já é um dos principais encontros do país sobre inovação e tecnologia contra o crime. Os debates e painéis serão realizados durante dois dias, 26 e 27 de fevereiro, novamente no Instituto Caldeira, com duas trilhas de conteúdo por dia.

-A edição de 2025 consolidou a DICB como um espaço de formação qualificada, troca de experiências e troca de experiência entre juízes, promotores, delegados, peritos, investigadores e profissionais da segurança pública e do direito. O alto nível das discussões, que abordaram fraude digital, rastreamento de ativos, inteligência artificial aplicada à investigação e tendências internacionais, impulsionou a ampliação do evento para 2026 - explica o delegado Emerson Wendt, idealizador e integrante do comitê científico da DICB.

O cenário de segurança digital no Brasil justifica um alerta: as fraudes contra jovens de até 25 anos cresceram 43% apenas no primeiro semestre de 2025, revelando uma mudança preocupante no foco dos criminosos. Ao mesmo tempo, o impacto financeiro segue pesado: o prejuízo médio por vítima chega a R$ 2.540, segundo pesquisa da Silverguard (empresa de segurança cibernética). Esses números se tornam ainda mais alarmantes quando colocados no contexto internacional, pois o Brasil lidera na América Latina em incidentes de ransomware (exigência de resgate para devolver arquivos digitais) e phishing (vírus), dois dos tipos mais comuns de ataques cibernéticos, como o uso de e-mails e mensagens falsas.

A DICB 2026 terá como tema central "Inovação e tecnologia contra o crime". A ideia é reforçar o papel das ferramentas digitais, da análise forense, da inteligência artificial e de técnicas de investigação avançadas no combate ao cybercrime. Promovido pela WB Educação (especialista em cursos de inteligência, investigação criminal e cibersegurança), o evento reunirá autoridades nacionais e internacionais da área.

Entre os palestrantes confirmados estão os delegados Alesandro Barreto (Polícia Civil do PI), Emerson Wendt (Polícia Civil do RS), Rafael Farias (Polícia Civil de SP) e os especialistas Paulo Aguiar (Law Enforcement do TikTok Brasil), desembargadora Ivana David (Tribunal de Justiça de SP), Davi Penegui (Criador do Canal Penegui e CEO da Penegui LTDA), Alisson Moreto (Cyber Threat Intelligence Leader na Axur) e Thompson Cardoso (Especialista em Análise Comportamental e Detecção de Mentiras).





Serviço





Digital Investigation Conference Brazil 2026





Datas: 26 e 27 de fevereiro de 2026

Horário: 8h às 19h

Local: Auditório e Campus do Instituto Caldeira

Público-alvo: profissionais da segurança pública, do Judiciário, das áreas jurídicas, de tecnologia e demais interessados em investigação digital e cibersegurança.



