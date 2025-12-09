Polícia apreende roteador de internet por satélite em cela de presídio

Aparelho apreendido em 2022, similar ao encontrado agora na penitenciária em Charqueadas Reprodução / Reprodução

Em operação realizada pela delegacia de Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), em 27 de novembro, policiais civis realizaram buscas em presídio de Charqueadas e encontraram um aparelho de conexão via satélite Starlink. Ele é um roteador que propicia internet em alta velocidade, sem necessidade de antena de telefonia. É da empresa Space X, do bilionário Elon Musk e foi feito para funcionar em áreas sem sinal de telefonia.

O equipamento foi encontrado na cela de Lucas Muniz Sartori, preso na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas. O Starlink funciona como uma espécie de central telefônica. Fornece internet banda larga, capaz de veicular vídeos em alta velocidade, para vários celulares, de forma simultânea. Custa de R$ 800 a 3,5 mil no mercado legalizado, mas dentro das cadeias deve custar muito mais.

Sartori está indiciado como traficante e idealizador de falsas rifas. É coproprietário de uma pequena empresa de transporte de Canoas, apontada pela Polícia Civil como responsável por trazer caminhões com cargas de drogas desde o Paraguai até a Região Metropolitana de Porto Alegre. Os entorpecentes eram comprados por facções rivais, em sistema de consórcio. Está também indiciado por rifas de carros de alto valor para dar aparência de legalidade ao dinheiro do tráfico de drogas. Sorteou um Camaro em 2024, com números a R$ 5,99.

Nas redes sociais, segundo a investigação, Sartori costumava ostentar o dinheiro que obtinha com a suposta venda de drogas: aparecia com maços de dinheiro, em viagens de barco com mulheres, e até em festas em casas noturnas, bancadas com o dinheiro do tráfico, onde painéis de LED exibiam seu nome.

Na cela de Sartori foram encontrados, além da antena Starlink, quatro celulares e porções de maconha.





O secretário estadual do Sistema Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, lamenta que esse tipo de equipamento tenha ingressado no sistema penitenciário e acredita que isso ocorreu por meio de drones, a nova tática usada pelos bandidos. Até para isso, a Polícia Penal adquiriu aparelhos antidrone para uso em 15 unidades prisionais. São similares aos usados na guerra da Ucrânia, mandam sinais que interceptam e derrubam o robô voador.

- Localizamos mais de 8 mil celulares direcionados para o sistema prisional gaúcho, desde que assumimos. Desses, 2 mil foram pegos antes de ingressar nos presídios, na área próxima - contabiliza Pozzobom.

Não é a primeira vez. Em junho de 2022, antes da gestão de Pozzobom, um aparelho semelhante foi apreendido na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), considerada a mais segura do Rio Grande do Sul. Na descrição sobre características do equipamento, vendedores listam, por exemplo, que ele é seguro ("Impossível de ser rastreado, grampeado, quando a ligação é entre telefones da mesma marca"), robusto ("Possui proteção contra poeira e jatos de água"), durável ("Bateria dura até 5:30 horas de conversa ou 15:30 horas em standby"), permite uso por grupo ("Ideal para pequenos grupos. Comporta no máximo cinco pessoas") e tem botão de pânico ("Ative o botão e emita SMS e e-mail para até 5 pessoas contendo sua localização")

Pozzobom admite que a instalação do sistema de bloqueador na Penitenciária Modulada de Charqueadas está atrasada e diz que isso está sendo cobrado da empresa que firmou o contrato com o governo estadual.

Em nota, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo informa que o contrato firmado com a empresa responsável pelos bloqueadores prevê bloqueio "de todas as frequências utilizadas pelo Wi-Fi e suas variações”. Ou seja, o sistema contratado precisa ser capaz de neutralizar tanto sinais de telefonia quanto redes Wi-Fi que possam ser utilizadas de forma ilegal.

No caso específico da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, os bloqueadores ainda não estão ativos, justamente em razão de atrasos na entrega e pendências técnicas que seguem sendo cobradas de forma rigorosa pelo Estado. Enquanto o sistema não é instalado e aprovado em conformidade com o contrato, a unidade permanece em fase de fiscalização e reforço operacional.

A secretaria ressalta que desde 2019 foram investidos R$ 1,4 bilhão no sistema prisional gaúcho, sobretudo em novas penitenciárias, que resultaram em 12 mil vagas criadas. Outros R$ 210 milhões foram aplicados para modernizar equipamentos de segurança da Polícia Penal. Isso inclui scanners corporais e três kits completos de tecnologia antidrone, que colocam o RS entre os estados pioneiros no país no uso do dispositivo, armamentos, coletes, uniformes e viaturas.



