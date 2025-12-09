Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Sistema prisional
Análise

Polícia apreende roteador de internet por satélite em cela de presídio

Aparelho Starlink permite transmissão em alta velocidade para vários celulares, de forma simultânea. A central portátil foi encontrada em Charqueadas

